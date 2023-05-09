Кечинов: если «Спартак» будет вне тройки РПЛ, то это провал. Но нужно довериться Абаскалю

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в московском клубе.
«Если «Спартак» будет вне тройки РПЛ, то это провал. У нас были немного другие надежды после возобновления чемпионата. Я рассчитывал, что «Спартак» продолжит борьбу с «Зенитом» за золотые медали. В прошлом году мы играли очень здорово, не хуже «Зенита», поэтому у нас были такие надежды.
К сожалению, после возобновления [сезона] «Спартак» забуксовал. Были проблемы и в обороне, и с реализацией. Я не могу найти ответ, что произошло. Команда провела полноценные сборы и должна быть ещё более готовой, но получилось наоборот. Из Кубка «Спартак» вылетел. Если ещё и в чемпионате не попадём в тройку, то это провал.
Но не стоит делать скорых шагов, убирать тренеров. За последнее время их столько поменялось… Не нужно это делать. Нужно довериться Абаскалю — ещё на сезон точно. Думаю, в следующем сезоне «Спартак» будет гораздо сильнее», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 мая 2023
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