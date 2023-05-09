Источник: сборная Грузии рассчитывает вызвать Константина Марадишвили на июньские матчи
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Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили может дебютировать за сборную Грузии в июне. Об этом сообщает «РБ Спорт».
23-летний игрок находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства. Футболист ни разу не вызывался в национальную сборную России, а выступал лишь за молодёжные команды, поэтому без каких-либо проблем может играть за команду Грузии. Также стало известно, что процесс получения грузинского паспорта проходит в ускоренном режиме. Тренерский штаб сборной Грузии уже рассчитывает на Марадишвили и планирует вызвать футболиста на июньские матчи с национальными командами Кипра и Шотландии.
Марадишвили является воспитанником московского ЦСКА. В «Локомотив» игрок перешёл в 2021 году.
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