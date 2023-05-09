Бывший тренер «Факела» Пятибратов: веду переговоры, без работы сидеть не собираюсь

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сообщил, что готовится вернуться к работе.

«Сейчас поступают предложения появиться в телевизоре — люди хотят поговорить. Появляются предпосылки к моей дальнейшей профессиональной деятельности. Я начинаю быть доступным и потихоньку вести переговоры. Не собираюсь долго сидеть без работы. Я бодр, полон сил и энергии.

И вообще у меня воодушевление от того, что была возможность получить такой кайф от работы. Я снова этого хочу! Хотел бы посетить матчи «Факела»? Если будет возможность, с удовольствием приеду в Воронеж, чтобы вживую пообщаться с людьми.

Но если честно, хотелось бы, чтобы этого не произошло, потому что в ближайшее время собираюсь трудоустроиться — тогда у меня такой возможности не будет (смеётся). В гости со своей новой командой? Так тоже может сложиться (смеётся).

Конечно, мне очень хотелось бы снова увидеть эти трибуны, эту поддержку болельщиков. Хочется прийти в такой же серьёзный клуб, как «Факел», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Из «Факела» Дмитрий Пятибратов ушёл в конце апреля. Вместо него воронежскую команду возглавил бывший тренер «Уфы» и «Шинника» Вадим Евсеев.