Валерий Масалитин оценил возможное продление контракта Набабкина с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о возможном продлении контракта защитника Кирилла Набабкина с московским клубом.
«Когда такой опытный игрок, как Набабкин, есть в коллективе, то есть уважение и на него всегда можно рассчитывать. Можно выстроить схему защиты, в которую он бы вписался. Всё равно Кирилл Анатольевич будет играть мало, но такой опыт очень пригодится команде, особенно молодым ребятам.
На сегодняшний момент Набабкин выходит за ЦСКА и помогает команде. Если Щенникова мы вообще не видим, то с Набабкиным ситуация лучше. В период становления команды такой опытный игрок пригодится, поэтому считаю продление контракта с ним целесообразным», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 9 мая 2023
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