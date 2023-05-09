Валерий Масалитин оценил возможное продление контракта Набабкина с ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о возможном продлении контракта защитника Кирилла Набабкина с московским клубом.

«Когда такой опытный игрок, как Набабкин, есть в коллективе, то есть уважение и на него всегда можно рассчитывать. Можно выстроить схему защиты, в которую он бы вписался. Всё равно Кирилл Анатольевич будет играть мало, но такой опыт очень пригодится команде, особенно молодым ребятам.

На сегодняшний момент Набабкин выходит за ЦСКА и помогает команде. Если Щенникова мы вообще не видим, то с Набабкиным ситуация лучше. В период становления команды такой опытный игрок пригодится, поэтому считаю продление контракта с ним целесообразным», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.