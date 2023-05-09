Агент Писарского назвал его переход в «Крылья Советов» ошибкой

Футбольный агент Виктор Панченко, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, выразил мнение, что переход футболиста в самарский клуб — ошибка.

«Изначально я объяснял Писарскому насчёт перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, что это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Напомним, Писарский присоединился к самарскому клубу в декабре 2022 года. 27-летний форвард не забил ни одного мяча в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Крыльев Советов», хотя в первой половине сезона отличился 14 раз в 15 встречах в составе «Оренбурга».

Действующий контракт Писарского с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года.