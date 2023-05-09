Агент Писарского назвал его переход в «Крылья Советов» ошибкой

Футбольный агент Виктор Панченко, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, выразил мнение, что переход футболиста в самарский клуб — ошибка.
«Изначально я объяснял Писарскому насчёт перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, что это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».
Напомним, Писарский присоединился к самарскому клубу в декабре 2022 года. 27-летний форвард не забил ни одного мяча в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Крыльев Советов», хотя в первой половине сезона отличился 14 раз в 15 встречах в составе «Оренбурга».
Действующий контракт Писарского с «Крыльями Советов» рассчитан до 2026 года.
- 9 мая 2023
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:54
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:21
-
18:19
-
18:00
-
17:51
-
17:50
-
17:44
-
17:35
-
17:30
-
17:23
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:09