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На чемпионском матче со «Спартаком» «Зенит» заработал 150 млн рублей. Это клубный рекорд

На чемпионском матче со «Спартаком» «Зенит» заработал 150 млн рублей. Это клубный рекорд
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«Зенит» заработал 150 млн рублей по итогам матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2). Об этом сообщил коммерческий директор клуба Алексей Пак.

«Матч со «Спартаком» стал рекордным на «Газпром Арене» с точки зрения матчевых коммерческих доходов на играх РПЛ. Точная сумма ещё подсчитывается, но уже сейчас можно сказать, что она составит порядка 150 млн рублей.

Новая реальность, связанная с картой болельщика, практически стёрла всю предыдущую статистику – сейчас при определении правильной стоимости билетов ориентироваться на неё уже нельзя. В нынешних условиях мы вынуждены чуть ли не вручную управлять стоимостью билетов в зависимости от ситуации.

Привлечение людей на трибуны даже бесплатно – это в любом случае правильная тактика в данной ситуации. Раз возникли дополнительные требования для похода на футбол, значит, нужны и дополнительные вещи, которые мы должны предлагать болельщикам, чтобы компенсировать возникшие неудобства», – сказал Алексей Пак Матч ТВ.

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