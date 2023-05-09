Пайету грозит пятиматчевая дисквалификация за пощёчину тренеру «Ланса»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет может быть наказан за удар по лицу ассистента главного тренера «Ланса» Янника Каюзака. Об этом сообщает L'Equipe.
Во время матча 34-го тура французской Лиги 1 «Ланс» — «Марсель» (2:1) защитник хозяев Факундо Медина ударил мячом в сторону скамейки запасных гостей. Завязалась потасовка, в ходе которой Пайет ударил по лицу члена тренерского штаба соперников. Это осталось незамеченным главным арбитром Клеманом Тюрпеном, и Димитри не получил даже жёлтой карточки. Однако эпизод не останется без внимания дисциплинарной комиссии.
Действие Пайета попадает под 13-ю статью Дисциплинарного кодекса французской федерации футбола («Агрессия»). Как правило, в подобных случаях назначается дисквалификация сроком от четырёх до пяти матчей.
- 9 мая 2023
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