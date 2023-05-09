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В «Локомотиве» сообщили, что у Магкеева выявлен разрыв передней крестообразной связки

«Локомотив» подтвердил, что защитник команды Михаила Галактионова Станислав Магкеев травмировал переднюю крестообразную связку колена. Футболист перенесёт операцию.

«В ходе матча 25-го тура МИР Российской Премьер-Лиги футболист нашей команды Станислав Магкеев получил травму, характер которой определило дополнительное обследование. У нашего футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», — сообщили в пресс-службе клуба.

24-летний игрок железнодорожников получил травму колена в матче 26-го тура РПЛ с «Сочи» 8 мая. Российский футболист покинул поле на 31-й минуте, не сумев продолжить игру.