Ловчев — об ошибке Селихова: тенденция делать из вратарей полевых ни к чему не приводит

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча «Зенит» — «Спартак» (3:2) в 26-м туре чемпионата России.

«Я бы сказал, что равный матч, без большого преимущества «Зенита». Но в таких ситуациях решает то, что ты должен сделать меньше ошибок и то, как тебя будут судить. По первому голу слов вообще нет. Такого не должны в принципе делать вратари уровня РПЛ. Тенденция эта, когда из вратарей делают полевых игроков, ни к чему хорошему не приводит. Раз за разом попытки привлечь к розыгрышу вратарей у нас приводят к чудовищным ошибкам. Дело вратаря — голов не пропускать. Не быть минёром, когда мяч в ногах. Тут человек вспоминает, чему учат — надо же отдать кому-то точно. Да засади ты его уже хоть куда-нибудь, только гол не привози! В итоге думал-думал, заклинило, дотянул до конца и пропустил безобразный гол — когда мяч получил, до игрока Зенита было под 20 метров.

«Спартак» проявил характер — команда не сдалась, но было видно, что и «Зенит» побаивается. И если бы не эти ошибки — безобразная Селихова, если бы не удаление Дуарте — «Спартак» имел бы шансы на победу, он ничью заслужил. Я ещё раз обращаю внимание «Лукойла» — купите команде хороших защитников. Ошибки следуют из матча в матч, Спартак много пропускает. ОЧЕНЬ много пропускает. Это не заслуга форвардов соперника, в каждом матче мы видим грубейшие ошибки, за которые наказывают. Больше того, то, как играет этой весной Селихов, заставляет задуматься и об усилении позиции вратаря.

«Зенит» поздравляю с победой, и вот на что хотел бы обратить внимание. Мы довольно жёстко относимся к этому клубу — и есть за что. Но при этом обратите внимание на трансферы. Нет на поле слабых футболистов. Те, кто не дотягивает, сидит на лавке. Играют лучшие в России игроки, процент ошибок минимален. И стать чемпионом — это не такая простая вещь, как кажется», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.