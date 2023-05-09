Кавазашвили высказался о возможном непопадании «Спартака» в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Бывший вратарь «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выступлении команды Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне.

«Если «Спартак» закончит сезон не в тройке, то это не есть хорошо. Мы рассчитывали на более высокие места, но футбол есть футбол. Это говорит о том, что на сегодняшний день российский футбол имеет динамику повышения качества игры каждой команды.

Если несколько лет назад я мог сказать, что отдельные две или три команды выступают здорово, а остальные — посредственные, то сейчас стало гораздо больше клубов, которых мы считаем перспективными. Многие матчи с участием ведущих команд заслуживают повышенного внимания. Чем дальше, тем сложнее будет играть командам из первой десятки.

Обидно, что «Спартак» потерял много очков из-за не очень надёжной игры обороны. Забиваем больше одного гола почти в каждом матче, но пропускаем ещё больше», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.