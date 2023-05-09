Ловчев — об игровом времени Бакаева в «Зените»: переживаю за талантливого парня

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал выход на поле игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева в концовке матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).
«Обращу внимание на один нюанс — за пару минут до окончания матча на замену вышел Зелимхан Бакаев. Честно говоря, я бы это в таком матче воспринимал как оскорбление — это же воспитанник «Спартака», бывший игрок красно-белых, который год назад ушёл из команды. Выглядит грустно. Он что, так плохо работает, плохо к делу относится, что вы его так унижаете, выпуская на минуту?
Посмотрел статистику — он во втором круге чемпионата и 15 минут не сыграл: или на минуту-две выпускают, или вообще в запасе сидит. Смысл был переходить? И при этом нельзя назвать Зелимхана молодым футболистом. Он 96-го года рождения, в этом году ему исполнится 27 лет. Надо играть! Переживаю за талантливого парня, хочется пожелать ему именно выходов на футбольное поле, чего в Петербурге не происходит — и изменений к лучшему я особенно не вижу», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 9 мая 2023
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