Александр Гришин объяснил, почему Набабкин заслужил продление контракта с ЦСКА

Тренер академии московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему считает, что Кирилл Набабкин заслужил новый контракт с московским клубом.
«Решение продлить контракт с Набабкиным правильное. В этом году большинство матчей Кирилл провёл в основном составе, заслужил продление своей игрой. А команда вместе с ним претендует на самые высокие места. С продлением контракта на один год никто не рискует: хорошо и ему, и клубу.
Надеюсь, они придут к общему знаменателю. Если в следующем году Кирилл продолжит играть в том же духе, то его опять продлят на год. Дай бог ему здоровья. Кирилл составляет конкуренцию в составе. Если молодые игроки будут её проигрывать, значит, надо ставить ветеранов. Никто не собирается использовать молодого футболиста в ущерб результату — это не оправдывает надежд.
Игорь Акинфеев играет много лет и не отдаёт свою позицию молодым футболистам — это показатель. И Набабкин ещё конкурентоспособен. Своим опытом и подсказом на поле он может помочь молодым ребятам», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 9 мая 2023
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