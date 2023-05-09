Булыкин: травма Магкеева — большая потеря для «Локо». Клубу уже нужно искать ему замену

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу травмы защитника железнодорожников Станислава Магкеева.

«Это очень серьёзная травма. Сложный момент для молодого игрока, тем более если она настигает его уже второй раз. Помню, что у Данни была такая же проблема. Но он возвращался и играл не хуже — уровень игры оставался прежним. Такие травмы сейчас уже лучше лечатся, но это минимум полгода.

Уверен, что Стас вернётся и выйдет на свой уровень! Желаю ему скорейшего восстановления. Это большая потеря для «Локомотива». Магкеев был основным защитником команды. Думаю, клубу уже нужно искать ему замену», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 9 мая, «Локомотив» сообщил, что 24-летний Магкеев травмировал переднюю крестообразную связку колена. Защитнику потребуется операция.