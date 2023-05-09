Игрок «Осасуны»: у Винисиуса проблемы с каждой командой, он должен подумать, что исправить

Полузащитник «Осасуны» Кике Барха призвал нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора изменить поведение на поле.

«Понятно, что Винисиус получает много фолов и что игроков нужно защищать, но он также должен понимать, что получает много фолов, потому что защитники должны его как-то останавливать. Ему нужно посмотреть, что он может улучшить и исправить, потому что у него есть проблемы со всеми командами. Мой одноклубник Монкайола говорил, что пытался словами вывести Винисиуса из себя, и все могли это заметить», — приводит слова Бархи Cadena Ser.

В финале Кубка Испании, в котором встречались «Реал» и «Осасуна», Винисиус получил жёлтую карточку в концовке первого тайма. Также он отметился голевой передачей на Родриго, а «Реал» победил со счётом 2:1.