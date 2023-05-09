Невилл — о вероятном переходе Неймара в «Ньюкасл»: этот трансфер напугал бы меня до смерти

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар не подходит «Ньюкаслу».

«Меня такой трансфер напугал бы до смерти. Неймар — прекрасный игрок, но я думаю, что с ним в команде Эдди Хау внезапно столкнётся с цирком, что ему совсем не нужно. Размышляя о том, что из себя представляет «Ньюкасл» прямо сейчас, вы придёте к выходу, что клуб находится в процессе строительства. Фундамент там уже заложен.

И если есть что-то, чего вы не хотите в такой ситуации, так это взять и разрушить всё. Болельщики поддерживают команду, поддерживают менеджера, это своего рода укрепление духа. Но в какой-то момент им нужно будет подписать звёздных игроков, нужно будет совершить этот рывок. Так что да, в какой-то момент Эдди Хау придётся набраться смелости и сказать: «Давайте сделаем это», — цитирует Невилла Chronicle Live.

В этом сезоне Неймар провёл 20 матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 13 мячей и сделал 11 голевых передач.