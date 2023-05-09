Ещенко: если «Спартак» не окажется в топ-3 по итогам сезона, то это неудача, а не провал
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от выступления красно-белых в оставшейся части сезона.
«У «Спартака» всегда [есть] задача бороться за самые высокие места. Если «Спартак» не окажется в топ-3 по итогам сезона, то это неудача, а не провал. Ещё осталось четыре тура — всё может поменяться», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков за 26 матчей. У идущего третьим «Ростова» 50 очков, у ЦСКА — 51, а у «Зенита», уже ставшего чемпионом — 64. В оставшихся матчах спартаковцы встретятся с «Химками», ЦСКА, «Пари Нижний Новгород» и «Крыльями Советов».
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