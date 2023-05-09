Marca: Бускетс решил покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Marca.

Игрок уже сообщил партнёрам о своём решении и намерен официально объявить об уходе в ближайшее время. Главный тренер сине-гранатовых Хави был заинтересован в том, чтобы Бускетс остался, однако клуб был готов подписать новый контракт с игроком только при условии снижения его заработной платы на 30%. Существует вероятность, что Хави ещё раз попытается убедить Серхио остаться. Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона.

Бускетс является воспитанником «Барселоны». Он выступает за клуб с 2008 года, трижды выиграв Лигу чемпионов. Серхио может уйти из клуба на хорошей ноте: «Барселона» близка к победе в Ла Лиге и может завоевать титул уже в ближайшие выходные.