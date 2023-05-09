Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Манчестер Сити»

«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Хозяева объявили стартовый состав на матч.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Рюдигер.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».

Ответная встреча соперников запланирована на 17 мая, игра состоится в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023