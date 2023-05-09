Стал известен состав «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

Сегодня, 9 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет «Манчестер Сити». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 22:00 мск. Стал известен состав гостей.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Аканжи
Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».
Ответная встреча соперников запланирована на 17 мая, игра состоится в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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