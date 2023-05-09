Олег Романцев: несчастье, что то поколение попало на войну

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал, что для него значит Великая Отечественная война.

«Перед матчем Победы в Волгограде 1 мая мы посетили Мамаев курган — это святое место не только для волгоградцев, но и для всей страны. Для нас каждая поездка в Волгоград начиналась с посещения Мамаева кургана.

У меня сохранились снимки, где «Спартак» ещё с Николаем Петровичем Старостиным на Мамаевом кургане. Фронтовики, как правило, не любили вспоминать про войну. Но однажды мы немного выпили с Евгением Весником — великим человеком, актёром и солдатом — и мне удалось разговорить его.

Только мы договорились, что я не буду потом это пересказывать, поэтому обещание держу. Несчастье, что то поколение попало на войну. Никто не гарантирует, что с еще каким-то поколением не будет так же», — сказал Романцев в интервью «РБ Спорт».