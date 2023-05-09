Источник: тренер «Сочи» Хохлов отправил Цаллагова в дубль, летом игрок уйдёт в «Аланию»

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов отправлен в дубль команды после конфликта с защитником команды Ваньей Дркушичем. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:1) Дркушич высказал Цаллагову недовольство после гола соперника. Ибрагим разозлился и вступил с партнёром в перепалку, которая продолжилась в раздевалке после игры. В итоге главный тренер Дмитрий Хохлов принял решение отстранить Цаллагова от тренировок с основной командой. Сейчас Ибрагим занимается с молодёжным составом.

Цаллагов проведёт в дубле остаток сезона, после чего с высокой долей вероятности перейдёт в «Аланию» на правах свободного агента.

Отмечается, что ранее Цаллагов конфликтовал с бывшими тренерами «барсов» Владимиром Федотовым и Вадимом Гараниным.