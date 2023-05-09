Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: тренер «Сочи» Хохлов отправил Цаллагова в дубль, летом игрок уйдёт в «Аланию»

Источник: тренер «Сочи» Хохлов отправил Цаллагова в дубль, летом игрок уйдёт в «Аланию»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов отправлен в дубль команды после конфликта с защитником команды Ваньей Дркушичем. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (3:1) Дркушич высказал Цаллагову недовольство после гола соперника. Ибрагим разозлился и вступил с партнёром в перепалку, которая продолжилась в раздевалке после игры. В итоге главный тренер Дмитрий Хохлов принял решение отстранить Цаллагова от тренировок с основной командой. Сейчас Ибрагим занимается с молодёжным составом.

Цаллагов проведёт в дубле остаток сезона, после чего с высокой долей вероятности перейдёт в «Аланию» на правах свободного агента.

Отмечается, что ранее Цаллагов конфликтовал с бывшими тренерами «барсов» Владимиром Федотовым и Вадимом Гараниным.

Материалы по теме
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Эксклюзив
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023