The Telegraph: Давид де Хеа согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа близок к подписанию нового контракта с манкунианским клубом. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
По данным источника, условия нового соглашения — более низкая базовая зарплата, бонусы за сыгранные матчи и продвижение в турнирах. При этом 32-летнему голкиперу не гарантируется место в стартовом составе команды.
Ожидается, что большая часть трансферного бюджета «Манчестер Юнайтед» будет использована на приобретение игроков приоритетных позиций, в числе которых центральный нападающий и центральный защитник.
Ранее сообщалось, что боссы «красных дьяволов» летом намерены пригласить в команду нового голкипера, который станет основным. Де Хеа при этом всё равно хотели сохранить в клубе.
В этом сезоне 32-летний испанский голкипер допустил четыре результативные ошибки в матчах английской Премьер-лиги. Больше нет ни у кого, столько же — у голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса.
- 9 мая 2023
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