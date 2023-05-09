Черчесов — о сезоне «Ференцвароша»: бывало, что 10 основных игроков не выходили на поле

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о завоевании второго подряд титула чемпиона Венгрии.
«Чемпионства в 2022 году и в 2023 разные. Во время первого мы пришли в середине сезона. Сейчас была предсезонка, удалось неплохо подготовить команду ― неслучайно у нас был такой отрыв. Мы играли стабильно, пока не вмешались травмы и дисквалификации. Бывало, что 10 основных игроков не выходили на поле ― такого никогда не было, о чём мне местный помощник рассказал. Для побед нужна команда, в которой определённые люди могут делать разницу, а не только организация игры. Сейчас все потихоньку восстанавливаются, но основного состава пока нет. С другой стороны ― подтянулась молодёжь, у нас 17-летний форвард уже пять голов забил», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 9 мая 2023
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