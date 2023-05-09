Жиру — о матче с «Интером»: это дерби в Лиге чемпионов, мы должны быть на высоте
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Интером».
«Сан-Сиро» — особенное место, особенно когда это дерби с «Интером». Тогда вы можете добавить престиж Лиги чемпионов и тот факт, что в финале гарантированно будет миланская команда. В Серии А я забил три гола в трёх встречах с «Интером» и отдал одну или две результативные передачи, так что статистика хорошая. Но я также помню поражение в Суперкубке, где они действительно доминировали. Это действительно засело у меня в голове. Мы должны быть на высоте», — приводит слова Жиру официальный сайт УЕФА.
10 мая «Милан» на своём поле примет «Интер» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало встречи — 22:00 мск.
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