«Реал» — «Манчестер Сити»: Винисиус вывел хозяев вперёд дальним ударом

В Мадриде продолжается первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимает «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Реала».
На 36-й минуте Винисиус открыл счёт ударом из-за пределов штрафной площади.
Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».
Ответная встреча соперников запланирована на 17 мая, игра состоится в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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