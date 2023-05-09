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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» — «Манчестер Сити»: Винисиус вывел хозяев вперёд дальним ударом

«Реал» — «Манчестер Сити»: Винисиус вывел хозяев вперёд дальним ударом
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В Мадриде продолжается первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимает «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Реала».

Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
09 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Винисиус Жуниор – 36'   1:1 Де Брёйне – 67'

На 36-й минуте Винисиус открыл счёт ударом из-за пределов штрафной площади.

Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».

Ответная встреча соперников запланирована на 17 мая, игра состоится в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

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