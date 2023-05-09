«Реал» Мадрид и «Барселона» готовятся провести товарищеский матч в США этим летом

«Барселона» и «Реал» Мадрид могут сыграть друг с другом на стадионе «Коттон Боул» в Далласе в рамках предсезонной подготовки в июле. Об этом сообщает ESPN.

Ожидается, что третья игра между каталонским и мадридским клубом в Соединённых Штатах Америки состоится 29 июля.

Первая встреча прошла в Майами в 2017 году, тогда «Барселона» победила со счётом 3:2. Тот матч стал для бразильского нападающего Неймара последним за сине-гранатовых, поскольку тем летом он перешёл в «ПСЖ».

В прошлом году «Барса» и «Реал» встречались в Лас-Вегасе, и победа снова осталась за каталонцами. Единственный гол в той встрече забил Рафинья.

Пока официального подтверждения того, что третий товарищеский матч между «Реалом» и «Барселоной» в США состоится, нет, но источник отмечает, что этим летом обе команды отправятся в Соединённые Штаты Америки, где проведут предсезонную подготовку.