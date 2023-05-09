Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sport.
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити», который проходит в эти минуты (после первого тайма «Реал» впереди со счётом 1:0), стал 190-м в карьере Карло Анчелотти на посту тренера в главном турнире Европы. По этому показателю он сравнялся с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Соответственно, в ответной игре 63-летний итальянец станет рекордсменом турнира. Символично, что рекорд Фергюсона будет побит в Манчестере.
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт 17 мая. Начало игры — в 22:00 мск.
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