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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов

Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sport.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити», который проходит в эти минуты (после первого тайма «Реал» впереди со счётом 1:0), стал 190-м в карьере Карло Анчелотти на посту тренера в главном турнире Европы. По этому показателю он сравнялся с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Соответственно, в ответной игре 63-летний итальянец станет рекордсменом турнира. Символично, что рекорд Фергюсона будет побит в Манчестере.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт 17 мая. Начало игры — в 22:00 мск.

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