Экс-нападающий «Тоттенхэма» Шерингем: если Кейн захочет уйти, клуб должен его отпустить

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем считает, что у нападающего лондонцев Гарри Кейна должна быть возможность уйти из клуба нынешним летом, если он этого захочет.
«Я присоединился к «Юнайтед», потому что не чувствовал, что «Тоттенхэм» позволит мне бороться за трофеи. Не считал, что клуб пригласит игроков, которые помогли бы нам бороться за самые главные награды. Гарри должен оценить ситуацию в команде своими глазами и задать себе те же вопросы, что и я.
Если он посчитает, что клуб не в состоянии приглашать игроков, которые сделают их претендентом на победы в турнирах, то я не думаю, что кто-то из фанатов «Тоттенхэма» будет возмущаться, если он отправится в другой клуб, где у него будет возможность выигрывать трофеи.
После всего того, что он сделал для «Тоттенхэма», Дэниел Леви (президент клуба. — Прим. «Чемпионата») должен уважать его и дать ему право принимать решение самостоятельно. Если во время этого разговора Гарри скажет, что хочет уйти, тогда Леви должен будет удовлетворить его желание», — цитирует Шерингема FourFourTwo.
В этом сезоне Гарри Кейн провёл 35 матчей за «Тоттенхэм» в Премьер-лиге, забил 26 голов и отдал три результативных паса. С лондонским клубом, воспитанником которого он является, Кейн до сих пор не выиграл ни одного трофея. Действующий контракт английского нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
- 9 мая 2023
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