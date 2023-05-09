«Бавария» и «Реал» следят за полузащитником «Ред Булл Лейпциг» Ольмо

Испанский полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо привлёк внимание мадридского «Реала» и «Баварии», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По словам Романо, воспитанник «Барселоны» Ольмо интересен «Баварии» и мадридскому «Реалу». «Барса» на протяжении долгого времени интересовалась возможностью вернуть 25-летнего полузащитника, но сейчас у каталонского клуба другие приоритетные цели на трансферном рынке.
Ближайшим летом Дани Ольмо может быть доступен для трансфера по привлекательной цене, учитывая, что его контракт с «Лейпцигом» истекает через год. Ранее сообщалось, что немецкий клуб будет готов продать его за за € 30 млн, если полузащитник не подпишет новый контракт, который был ему предложен.
В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 21 матч в Бундеслиге, забил два гола и сделал две результативные передачи. За «РБ Лейпциг» он выступает с 2020 года.
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