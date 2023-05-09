«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

В Мадриде закончился первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

На 36-й минуте Винисиус открыл счёт ударом из-за пределов штрафной площади. На 67-й минуте Кевин Де Брёйне ответил своим дальним ударом.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».

Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».