Английские клубы выиграли 4 из 19 выездных матчей ЛЧ с «Реалом»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Встреча с «Королевским клубом» стала 19-й для английских клубов в турнире, из которых они выиграли четыре, сообщает Opta.
«Манчестер Сити» мог стать первым английским клубом, дважды обыгравшим «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Ранее «горожане» обыграли мадридцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 со счётом 2:1, а позже вышли в следующий раунд.
Победитель противостояния «Реала» и «Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером» или «Миланом». Ответным матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 17 мая.
Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком», победил в 1/8 финала «Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл «Челси». «Манчестер Сити» выиграл квартет с «Боруссией» Дортмунд, «Севильей» и «Копенгагеном», а затем прошёл «Лейпциг» и «Баварию».
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