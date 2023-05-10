Гвардиола не сделал ни одной замены в игре с «Реалом»

В составе «Манчестер Сити» не произошло ни одной замены в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».
В стартовом составе главный тренер Хосеп Гвардиола выпустил Эдерсона, Кайла Уокера, Рубена Диаша, Мануэля Аканджи, Джона Стоунза, Родриго Эрнандеса, Бернарду Силву, Кевина Де Брёйне, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша и Эрлинга Холанда. Игроки провели полный матч.
«Реал» сделал по ходу встречи три замены, выпустив на поле Марко Асенсио, Орельена Тчуамени и Начо Фернандеса.
Матч завершился со счётом 1:1. На 36-й минуте Винисиус открыл счёт ударом из-за пределов штрафной площади. На 67-й минуте Де Брёйне ответил своим дальним ударом. Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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