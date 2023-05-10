Серия Винисиуса из голевых действий в матчах ЛЧ — одиннадцать игр подряд

Гол бразильского нападающего «Реала» Мадрид Винисиуса Жуниора в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) позволил ему повторить достижение экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду.

22-летний Винисиус открыл счёт в матче с «Манчестер Сити», завершившимся вничью со счётом 1:1. В составе «горожан» гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Таким образом, Винисиус отметился голевыми действиями в каждом из последних одиннадцати матчей в Лиге чемпионов, включая прошлогодний финал в Париже, когда он выходил в стартовом составе (8 голов и 5 ассистов). С сезона-2003/04 только у Криштиану Роналду была такая же серия, и тоже в составе «Реала» – в 2017-2018 годах.

В сезоне-2022/23 нападающий «Реала» забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.