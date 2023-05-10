Анчелотти: Рюдигер сыграл хорошо с Холандом, у нас отличный настрой перед ответным матчем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничьей в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити» (1:1).
«В обороне мы были хороши. Рюдигер в противостоянии с Холандом сыграл хорошо, и полузащита контролировала ход матча. Игра была хорошей, и мы счастливы. У нас отличный настрой перед ответной встречей.
Интересный матч. Нам было трудно в первом тайме, но второй тайм был намного лучше. Мы контролировали ход игры.
Когда они много владели мячом, мы контролировали всё в обороне, но когда мы начали разыгрывать мяч, у нас возникли трудности. Мы должны были прежде всего сыграть в обороне, а когда у нас появилась возможность, мы забили первый гол. Это был отличный удар, фантастический момент. Команда сыграла здорово. Я доволен», — приводит слова Анчелотти 90min со ссылкой на BT Sport.
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