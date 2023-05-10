Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» заслуживал большего

Полузащитник «Реала» Мадрид Лука Модрич подвёл итоги первой игры полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).
«Думаю, мы хорошо провели концовку матча. Ещё ничего не решено, и я думаю, что мы хорошо сыграли. Мы знали, как они будут играть, что они будут владеть мячом, но они создали не так много моментов. У нас было больше. Жаль, что мы пропустили, но мы собираемся отдать все силы в ответном матче.
Мы знали, что «Сити» заберёт себе мяч, знали, что прессинговать их будет очень непросто. Но мы были терпеливы и ждали своего часа, а они мало что смогли сделать с мячом. В перерыве мы внесли некоторые изменения, тренер сказал, чтобы мы сосредоточились на владении и создавали больше шансов, что мы и сделали.
Я думаю, что мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, и мы отправимся на ответный матч с тем же энтузиазмом и той же уверенностью в том, что сможем победить. Шансы — по-прежнему 50 на 50», — цитирует Модрича издание Marca.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» состоится 17 мая. Встречу примет «Этихад Стэдиум».
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