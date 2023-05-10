Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы

Судья по делу Дани Алвеса в очередной раз отклонил ходатайство об освобождении бывшего футболиста под залог, сообщает Marca. Защита экс-игрока сборной Бразилии утверждала, что сексуальные связи между ним и девушкой в ночном клубе «Саттон» в Барселоне произошли по обоюдному согласию. Также адвокаты заявляли, что их подопечный не покинет Испанию, оказавшись на воле.

После этого решения Дани Алвес вряд ли сможет покинуть тюрьму до окончания судебного процесса. Однако сторона защиты бразильца ещё может обратиться в Апелляционный суд Барселоны.

21 февраля городской суд уже отклонял прошение об освобождении Алвеса. Бывший защитник «Севильи», «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и других клубов находится в заключении с 20 января. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.