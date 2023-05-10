«Царь России». Испанское издание AS — об игре Малкома в «Зените»

Испанская газета AS выпустила статью про бразильского нападающего «Зенита» Малкома, в которой назвала игрока «Царём России».
«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в «ПСЖ» зимой, но не получил согласия. Малком — настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — написано в статье журналиста Пабло Фуэнтенебро «От насмешек в «Барселоне» до царя России».
В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.
Напомним, «Зенит» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России. Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории, с учётом чемпионатов СССР.
Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае:
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