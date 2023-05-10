Хосеп Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче «Манчестер Сити» с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил решение не делать замены в матче с «Реалом».
«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было.
Если бы игра взорвалась, «Реал» в таких условиях действует лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», – приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Матч завершился со счётом 1:1. На 36-й минуте Винисиус открыл счёт ударом из-за пределов штрафной площади. На 67-й минуте Де Брёйне ответил своим дальним ударом. Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Кто может покинуть «Манчестер Сити»:
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