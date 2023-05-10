Гвардиола рассказал, в чём «Реал» превосходил «Сити» в первом полуфинальном матче ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Когда мы играли лучше – они забили. Когда они играли лучше – забили мы. Напряжённый, сложный матч. Это полуфинал на «Сантьяго Бернабеу».

Порой у нас возникали хорошие моменты, но иногда приходилось непросто из-за того, что «Реал» качественно владел мячом. В следующую среду будет финал с нашими болельщиками.

Мы хорошо начали и во втором тайме, но когда «Реал» перехватил инициативу, мы не справлялись. Они делали много передач на левый фланг, соперник хорош на этой части поля, но потом нам удалось забить фантастический мяч усилиями Кевина Де Брёйне. После этого у нас было ещё несколько хороших моментов.

Отправляемся в Манчестер и посмотрим, где мы можем прибавить. Надеюсь, сможем лучше защищаться и лучше атаковать.

Что касается игры Эрлинга Холанда, то пространство между центральными и крайними защитниками было занято. Ему пришлось нелегко. Он хорошо двигался и имел моменты», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: