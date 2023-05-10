Хосеп Гвардиола заявил, что остался доволен результатом матча «Реала» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что доволен результатом первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Тони Кроос заставил нас пахать в обороне больше, чем мы этого хотели. Мы оборонялись бы гораздо меньше, если бы он не играл центрального полузащитника сегодня. Я доволен ничейным результатом. Обязательно пересмотрим этот матч. Думаю, мы могли сыграть агрессивнее и выжать больше забитых мячей. У меня есть пара идей на ответную игру. Но для начала нужно пересмотреть этот матч», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч завершился со счётом 1:1. На 36-й минуте Винисиус открыл счёт ударом из-за пределов штрафной площади. На 67-й минуте Де Брёйне ответил своим дальним ударом. Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.