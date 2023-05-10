Куртуа: ответный матч против «Манчестер Сити» будет похож на финал
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1). В прошедшей игре в Мадриде бельгийский голкипер провёл на поле 90 минут и сделал пять сейвов.
«Хорошая ничья. У нас есть всё необходимое, чтобы сыграть как нужно на следующей неделе. Это будет похоже на финал, и надеюсь, что мы будем об этом помнить. Хотя это гостевой матч, мы весьма неплохи в финалах, и я рассчитываю, что мы сможем представить это для себя именно так, даже если в соперниках «Манчестер Сити». Но будет непросто», — сказал Куртуа в эфире BT Sport.
Ответный матч состоится 17 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.
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