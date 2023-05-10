«Барселона» сегодня официально объявит об уходе Серхио Бускетса — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» официально объявит об уходе Бускетса в ближайшее время, заявление клуба ожидается сегодня. Испанский полузащитник имеет предложения из США и Саудовской Аравии. Сам игрок заинтересован продолжить карьеру в саудовском клубе. Контракт испанца с «Барселоной» истекает в конце сезона.
Ранее сообщалось, что Бускетс может воссоединиться с Лионелем Месси в клубе из Саудовской Аравии.
Бускетс является воспитанником «Барселоны». Он выступает за клуб с 2008 года, трижды выиграв Лигу чемпионов. Серхио может уйти из клуба на хорошей ноте: «Барселона» близка к победе в Ла Лиге и может завоевать титул уже в ближайшие выходные.
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