«Манчестер Сити» всегда проходил в следующий раунд еврокубков после ничьей в гостях

«Манчестер Сити» за всю историю выступлений в еврокубках восемь раз играл вничью в гостях в первой встрече двухматчевого противостояния, и во всех случаях проходил дальше по итогам ответного поединка на своём поле, сообщает официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 9 мая английский клуб сыграл в Мадриде вничью 1:1 с «Реалом» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Счёт за хозяев открыл Винисиус Жуниор на 36-й минуте. «Манчестер Сити» отыгрался на 67-й благодаря мячу Кевина Де Брёйне. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Этихад» 17 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» закончил вничью 1:1 гостевой матч против «РБ Лейпциг» на стадии 1/8 финала. В ответной игре дома английский клуб разгромил соперника со счётом 7:0.