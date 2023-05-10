«Манчестер Сити» всегда проходил в следующий раунд еврокубков после ничьей в гостях

«Манчестер Сити» за всю историю выступлений в еврокубках восемь раз играл вничью в гостях в первой встрече двухматчевого противостояния, и во всех случаях проходил дальше по итогам ответного поединка на своём поле, сообщает официальный сайт УЕФА.
Во вторник, 9 мая английский клуб сыграл в Мадриде вничью 1:1 с «Реалом» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов. Счёт за хозяев открыл Винисиус Жуниор на 36-й минуте. «Манчестер Сити» отыгрался на 67-й благодаря мячу Кевина Де Брёйне. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Этихад» 17 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Ранее в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» закончил вничью 1:1 гостевой матч против «РБ Лейпциг» на стадии 1/8 финала. В ответной игре дома английский клуб разгромил соперника со счётом 7:0.
- 10 мая 2023
-
04:03
-
03:54
-
03:53
-
03:43
-
03:34
-
03:28
-
03:24
-
03:14
-
02:37
-
02:26
-
02:08
-
01:59
-
01:51
-
01:48
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:45
-
00:30
-
00:28
-
00:27
-
00:15
-
00:09
- 9 мая 2023
-
23:53
-
23:47
-
23:30
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:23
-
22:20