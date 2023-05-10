Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча «Реал» – «Манчестер Сити»

Вчера, 9 мая, завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и закончилась со счётом 1:1.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком встречи, сообщает официальный сайт УЕФА. Бельгийский игрок смог отличиться в этом матче. На 67-й минуте футболист восстановил равенство в противостоянии своим дальним ударом.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан».

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: