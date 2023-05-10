Тибо Куртуа объяснил свой пропущенный мяч от «Манчестер Сити»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился впечатлениями после ничейного результата в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Обе команды хорошо играли. Нельзя оставлять сопернику свободное пространство. Гюндоган и Бернарду Силва могут легко этим воспользоваться. Мы хорошо справлялись с этой задачей. В результате соперникам пришлось бить с дальней дистанции — оттуда ответный гол и пришёл», – приводит слова Куртуа BT Sport.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан». Их первая игра состоится сегодня, 10 мая, в 22:00 мск.