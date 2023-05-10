Винисиус стал третьим в списке самых молодых южноамериканцев с 15 голами в ЛЧ

Гол бразильского нападающего «Реала» (Мадрид) Винисиуса Жуниора в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) позволил ему стать третьим игроком в списке наиболее молодых авторов первых 15 забитых мячей в Лиге чемпионов среди южноамериканцев.

22-летний Винисиус открыл счёт в матче с «Манчестер Сити», завершившемся со счётом 1:1. В составе «горожан» гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

Таким образом, Винисиус забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов. Ему удалось это сделать в возрасте 22 лет и 301 дня. Раньше забивали только его соотечественник и одноклубник Родриго, который свои 15 мячей забил в возрасте 22 лет и 99 дней, и аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Он забил 15 голов в ЛЧ в 21 год и 288 дней.