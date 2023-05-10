Джек Грилиш рассказал о сообщении мамы перед матчем с «Реалом»

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился впечатлениями после матча с мадридским «Реалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:1.

«Перед игрой моя мама написала мне: «Ты мечтал о таких вечерах с детства». Это правда. Хочется ущипнуть себя, играя в полуфинале Лиги чемпионов, за которым следит весь мир. Я ничуть не нервничал, но мне не верилось, что всё происходит на самом деле», – приводит слова Грилиша BT Sport.

Ответный матч пройдёт в Манчестере 17 мая. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В другом полуфинале встретятся «Интер» и «Милан». Их первая игра состоится сегодня, 10 мая, в 22:00 мск.