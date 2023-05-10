Рюдигер об ответной игре против «Сити»: мы — «Реал», мы всегда в себе уверены

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал про настрой команды на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«В конце концов, всё было не так уж опасно, у них было владение мячом, а мы знали, что это произойдёт. Уверенность перед ответной игрой? Мы — «Реал», мы всегда уверены», — сказал Рюдигер в эфире BeIn Sports.

Первый матч противостояния закончился со счётом 1:1. Ответная встреча состоится 17 мая в 22:00 по мск.

Немецкий игрок присоединился к мадридской команде летом 2022 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Антонио провёл уже 48 матчей за «сливочных» во всех турнирах, где отметился двумя голами.

В сезоне 2020/2021 Рюдигер помог «Челси» завоевать титул Лиги чемпионов, в финале «аристократы» переиграли «горожан» со счётом 1:0.