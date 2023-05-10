Лука Модрич оценил шансы «Реала» и «Ман Сити» на выход в финал ЛЧ

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал итог матча 1/2 финала с «Манчестер Сити». Игра завершились со счётом 1:1.
«В перерыве нам требовалось кое-что поправить. Тренер просил, чтобы мы больше владели мячом и проявляли инициативу. Вот, для чего мы разгрузили Камавингу: он стал чаще переходить центр поля, и получалось удачно. Мы заслуживали лучшего результата. Однако к ответному матчу мы подойдём с той же уверенностью и оптимистичным настроем на победу в гостях.
Ни одна из команд не добилась преимущества. Вопрос о победителе открыт почти в соотношении 50/50. А мы даже не сомневались, что сегодня ничего решено не будет», – приводит слова Модрича BT Sport.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» состоится 17 мая. Встречу примет «Этихад Стэдиум».
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