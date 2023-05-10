Родриго Эрнандес остался доволен результатом матча «Реал» — «Ман Сити»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес высказался после матча 1/2 финала Лили чемпионов с мадридским «Реалом». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Кевин Де Брёйне – важнейший для нас игрок. Мы очень уставали, пока пытались отбирать мяч, а гол вселил в нас уверенность в необходимости продолжать атаки. Результат для нас хорош. Мы осознавали: что бы здесь в итоге ни случилось, это ещё не был бы конец.

В первые 25–30 минут мы контролировали ход игры, а вот затем при первой же появившейся возможности нам забили невероятный гол. Тем не менее мы продолжали бороться, хотя это и было нелегко. Требуется максимальная концентрация внимания: стоит только потерять мяч, становится очень трудно вернуть его.

Очень тяжело, когда сюда приезжаешь. Считаю, парни были невероятны. Все силы там оставили. Против этой команды порой крайне тяжело играть, так как в ней россыпь выдающихся качеств», – приводит слова Родриго BT Sport.